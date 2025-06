China promete honrar acordo comercial com os EUA

O acordo EUA-China para reativar a trégua comercial ainda aguarda aprovação final dos presidentes dos dois países.

Trump afirmou nesta quarta (11), em sua plataforma Truth Social, que a China fornecerá terras raras e ímãs antecipadamente, e que os EUA estabelecerão um "total de 55% de tarifas" sobre a China, incluindo tarifas de 30% aplicadas em seu segundo mandato e tarifas impostas durante seu primeiro mandato.

Em outra coletiva de imprensa nesta quinta, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, reiterou a posição de Pequim de se opor a aumentos unilaterais de tarifas.

A China vai impor um limite de seis meses às licenças de exportação de terras raras para montadoras e fabricantes dos EUA, segundo reportagem do The Wall Street Journal.

Em troca da flexibilização temporária das restrições às terras raras, negociadores dos EUA concordaram em aliviar algumas restrições recentes à venda para a China de bens como motores a jato e produtos químicos essenciais para a fabricação de plásticos, informou o WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.

