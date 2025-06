Com ministérios no governo, PP e União Brasil agem contra pacote

Os dois partidos anunciaram, em abril passado, a formação de uma federação, com 109 deputados e 14 senadores. União Brasil e PP controlam quatro ministérios no governo Lula: Esportes (André Fufuca), Turismo (Celso Sabino), Comunicações (Frederico Silveira) e Integração e Desenvolvimento Regional (Waldez Góes). Além disso, o União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP). Com o fechamento de questão, os parlamentares de ambos os partidos teriam de votar unidos.

Também o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a indicar resistências às novas medidas. Em evento, em Brasília, Motta disse ter avisado a equipe econômica sobre a "reação muito ruim" de setores do Congresso. Afirmou ainda que não está no cargo para "servir a projeto político de ninguém".

Parlamentares e representantes do setor privado têm cobrado do governo medidas de corte de gastos. Ontem, em audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, Haddad disse que estava ali em "missão de paz" para evoluir no debate sobre o ajuste das contas públicas. O encontro, porém, terminou em bate-boca entre o ministro e deputados.

A expectativa é de que o governo publique ainda nesta semana medida provisória definindo, por exemplo, a taxação das LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e das LCAs (Letras de Crédito Agrícola), hoje isentas do IR. Em meio ao movimento da oposição, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o texto vai considerar o que foi discutido no domingo com líderes do Parlamento. Segundo ele, as medidas vão "colocar o Orçamento de pé."

Foco maior no Congresso é contra fim de isenção de letras de crédito

Entre as propostas alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) apresentadas pela Fazenda, a taxação de letras de crédito - as LCAs, do agronegócio, e as LCIs, do setor imobiliário - é a medida que enfrenta a maior resistência na Câmara dos Deputados.