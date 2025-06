Em discurso repetido, Bessent destaca oportunidade em equilibrar relação comercial com China

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, repetiu nesta quinta-feira, 12, no Comitê Financeiro do Senado norte-americano, discurso que já havia proferido na quarta-feira em sessão na Câmara dos Representantes. No pronunciamento, Bessent se diz confiante de que negociações comerciais com a China levarão a uma relação mais equilibrada entre as duas maiores economias do planeta.

"A China tem uma oportunidade única de estabilizar sua economia, abandonando o excesso de produção e migrando para um maior consumo", afirmou o secretário.

Ele também defendeu o plano de cortes de impostos do presidente dos EUA, Donald Trump. "A legislação tem como objetivo principal impulsionar a classe trabalhadora e média e revigorar a indústria americana", disse.