Exportações do agronegócio em maio recuam 1,4% ante maio/24, a US$ 14,87 bilhões

As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram em maio US$ 14,865 bilhões, informou o Ministério da Agricultura, em nota da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais da pasta. O valor é 1,4% inferior ao obtido em maio de 2024, o equivalente a uma redução de US$ 204 milhões ante os US$ 15,069 bilhões registrados um ano antes. O setor representou 49,3% dos embarques totais do País no último mês, em comparação com 49,9% de maio de 2024.

Apesar da leve queda de 1,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o resultado reflete resiliência diante da redução no volume embarcado (-4,2%) e reforça o papel estratégico do setor nas exportações brasileiras. A queda foi parcialmente compensada pela elevação de 2,9% nos preços médios dos produtos exportados.

O desempenho das exportações do agronegócio de maio foi prejudicado pela queda de 4,2% no volume embarcado. O índice de preços subiu 2,9% na comparação anual, mas não foi suficiente para conter a queda da receita. "Apesar da elevação do índice de preços, houve queda no índice de quantidade das exportações brasileiras, que foi motivada principalmente pela forte redução nos volumes exportados de açúcar (-19,7%), café (-29,0%), algodão (-16,2%), milho (-91,0%)", ponderou a secretaria.