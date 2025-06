Guimarães: foi acertado que Carlos Zarattini será relator de MP com alternativas ao IOF

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta quinta-feira, 12, que foi acertado com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) será o relator da Medida Provisória com medidas alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Motta fez uma troca na relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em meio à crise do IOF.

Nos bastidores, havia uma pressão para que a relatoria de uma peça-chave do Orçamento não ficasse nas mãos da legenda do chefe do Executivo.