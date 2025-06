Haddad diz estar disponível para debate com Congresso sobre medidas alternativas ao IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que está disponível para discutir com o Congresso as medidas alternativas ao decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e disse já ter entrado em contato com parlamentares como o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

"Eu estou sempre disposto ao debate. O que eu não gosto é a pessoa que xinga e sai correndo. Aqui não dá. Esse negócio de xingar e sair correndo é coisa de moleque de rua. Eu estou discutindo com o Congresso Nacional. Estou 100% disponível para visitar os presidentes, os líderes, as bancadas. Quantas horas precisar. Não tem dia para nós, do ponto de vista do interesse público", disse o ministro a jornalistas ao chegar à sede da pasta na manhã desta quinta-feira, 12.

A fala também faz alusão à confusão generalizada que acabou encerrando a participação de Haddad em audiência conjunta na Câmara na quarta-feira, após ter classificado o comportamento de deputados da oposição como "molecagem" e ter sido chamado de "moleque" por Carlos Jordy (PL-RJ).