Micron Technology investirá de US$ 200 bi em indústria doméstica de chips nos EUA

O Departamento do Comércio informou ainda que acrescentará US$ 275 milhões em financiamento direto por meio do CHIPS Act, que já havia concedido cerca de US$ 6,17 bilhões para a Micron, para incentivar o reshoring da fabricação de semicondutores. De acordo com o departamento, a parceria "criará 90 mil empregos" e ajudará a acelerar o setor privado de inovação.