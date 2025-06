Pressão de alta por impasse do IOF perde força e taxas ficam de lado

Após críticas de parlamentares e empresários, o governo publicou ontem decreto que recalibra o IOF e uma Medida Provisória (MP) com as alternativas à medida. Hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que o colégio de líderes da Casa decidiu pautar a urgência de um projeto de decreto legislativo que susta efeitos do decreto, o que trouxe grande estresse aos mercados. "Há uma sensação de que tudo pode mudar rapidamente a qualquer momento", avalia Veronese.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), porém afirmou que buscará entendimento até segunda-feira (16), dia em que os deputados devem votar o projeto porque, segundo ele, ainda não há discussão sobre o mérito. "A maioria dos líderes sequer leu ainda o novo decreto", argumentou.

Os parlamentares do Centrão parecem estar unidos contra a possibilidade de aumento de impostos, cobrando do governo medidas pela via de corte de gastos, o que representa um desafio para a articulação política do governo.

Para Jeferson Bittencourt, head de macroeconomia do ASA, o IOF, com muitos efeitos negativos do ponto de vista econômico, gerava uma perspectiva de alcance de resultados fiscais, mesmo que pouco ambiciosos para a sustentabilidade fiscal. "O imbróglio que se gerou com a iniciativa, sua substituição por Medida Provisória e Decreto e o ruído político, coloca dúvidas agora até mesmo sobre o alcance destes resultados tímidos", diz Bittencourt. "Neste cenário, é difícil achar que uma solução via reformas estruturais é mais provável que uma flexibilização das metas", alerta.

Segundo a economista, o impasse do IOF acabou ofuscando qualquer possível reação da curva à Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), que trouxe queda nas vendas do varejo ampliado (-1,9%) em abril na margem maior do que a mediana das estimativas (-1,4%).

Já o Tesouro ofertou lotes grandes de prefixados para o leilão desta quinta-feira, com 16 milhões de LTN e 6 milhões de NTN-F. Foram efetivamente vendidas 15,45 milhões de LTN e todo o lote de NTN-F. Segundo a Warren, o DV01 (risco) do leilão foi 43,9% acima do anterior, sendo o maior desde 20/03/2025.