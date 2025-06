Sinal de queda dos juros nos EUA e de distribuição de dividendos da Petrobras estimulam Bolsa

Hoje ao chegar ao Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad disse que o conjunto de medidas que está sendo trabalhado pelo governo para compensar a mudança no decreto que havia elevado o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) atende o cumprimento da meta fiscal deste ano.

Haddad detalhou algumas medidas que estão sendo cogitadas para tal, como dividendos extraordinários e o projeto de lei do óleo, enviado em 28 de maio para o Congresso e que autoriza a venda de petróleo de áreas do pré-sal não contratadas adjacentes aos campos de Mero, Atapu e Tupi.

Apesar também da queda de 0,21% do minério de ferro em Dalian, na China, as ações ligadas à commodity miravam alta e Vale diminuía queda para 0,47%, às 11h36.

Mais cedo, o petróleo chegou a cair em torno de 2,00%, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, após a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá emitir alerta nível 4, desaconselhando totalmente viagens ao Iraque devido a risco iminente de um ataque israelense contra o Irã.

Nos EUA, hoje foi divulgado dado da inflação no atacado. O índice de inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) e o núcleo do indicador subiram 0,1% em maio em relação a abril, na comparação com previsão de elevação de 0,2% e de 0,3%, respectivamente. Os dados saíram um dia após os números do CPI virem abaixo do esperado, reforçando as apostas em corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro.

No Brasil, saiu a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC). As vendas no varejo restrito cederam 0,4% em abril ante março, mostrando recuo menos intenso do que a mediana negativa de 0,7% das projeções. Já o varejo ampliado caiu 1,9% no quarto mês do ano ante abril do ano anterior, cedendo mais do que a mediana de retração de 1,4%.