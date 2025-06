Tentativas de fraude em bancos somam quase 2 milhões no 1º tri, recorde da série, diz Serasa

As tentativas de fraude no setor de Bancos e Cartões subiram 21,5% no primeiro trimestre de 2025 ante mesmo período do ano anterior, totalizando 1.871.979 tentativas - um recorde da série histórica trimestral, iniciada em janeiro de 2023. Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian.

Caso as tentativas de fraude fossem concretizadas, representariam um prejuízo superior a R$ 15,7 bilhões ao sistema financeiro nacional, calcula a Serasa.

O setor de Bancos e Cartões concentrou 54% de todas as tentativas de fraude registradas no país entre janeiro e março de 2025. O aumento expressivo no comparativo anual demonstra o avanço contínuo das fraudes digitais e a preferência dos criminosos por alvos de alto valor e alta exposição.