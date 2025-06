Trump celebra acordo, mas China afirma não temer guerra comercial

Os detalhes completos do acordo não foram divulgados, mas envolve o relaxamento do veto da China sobre remessas de minerais de terras raras e minerais necessários para os fabricantes americanos. Em troca, as autoridades americanas reverteriam os limites que haviam imposto às exportações de produtos e tecnologia americanos, incluindo peças de aeronaves.

Embora Trump tenha descrito ter firmado um "acordo", as autoridades não anunciaram progresso em nenhuma outra questão comercial, além de reverter tarifas recíprocas baixadas por Trump e retaliadas por Xi no começo de abril. Segundo Trump, as tarifas dos EUA sobre a China seriam "de um total de 55%".

Wendy Cutler, vice-presidente da Asia Society e ex-negociadora comercial dos EUA, disse que os Estados Unidos "parecem ter pago um preço alto" para recuperar o acesso aos minerais da China, ao colocar na mesa de negociação itens de tecnologia.

"Essas questões foram deliberadamente mantidas fora da mesa de negociações por anos. Ao aparentemente reverter agora essa posição, os EUA abriram para a China uma porta que será difícil de fechar."

Queda de braço

As tensões entre os Estados Unidos e a China começaram a se agravar depois que Trump anunciou suas tarifas no que classificou como Dia da Libertação no início de abril. A China foi o único país a retaliar imediatamente, igualando as tarifas de 34% de Trump com taxas iguais sobre produtos americanos.