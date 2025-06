Alckmin afirma que maneira de alcançar equilíbrio fiscal tem de ser via receita e despesa

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 13, que o governo está buscando equilibrar as contas públicas por meio de aumento das receitas e corte de despesas. Ele ressaltou que a responsabilidade fiscal é importante para permitir uma queda na taxa básica de juros.

"Para reduzir juros, precisa ter equilíbrio fiscal", disse Alckmin, após uma reunião com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), em Jundiaí. "A maneira de fazê-lo, eu entendo que deve ser pela receita e pela despesa: cortar a despesa de um lado, melhorar a receita do outro."

O governo publicou na quarta-feira, 11, uma medida provisória com mudanças na tributação de aplicações financeiras e elevação nos impostos cobrados de algumas empresas, com o objetivo de compensar o recuo no aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A elevação do imposto foi fortemente criticada pelo mercado financeiro e o Congresso.