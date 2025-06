Americanas obtém mais de R$ 500 mi em descontos para quitar dívidas com a União

Em meio ao processo de recuperação judicial, a Americanas firmou nesta sexta-feira, 13, um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para regularizar as suas dívidas fiscais. O valor total dos débitos incluídos no acordo é de aproximadamente R$ 865 milhões.

O entendimento prevê desconto integral de juros e multas, limitado a 70% do valor consolidado da dívida. O termo de transação abrange tributos de natureza previdenciária e não previdenciária.

Após a concessão dos descontos, que somam mais de R$ 500 milhões, o saldo remanescente dos débitos será pago por meio da conversão de depósitos judiciais vinculados aos débitos transacionados e da utilização de créditos decorrentes de prejuízos fiscais, além do uso de recursos provenientes do caixa próprio.