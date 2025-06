Apple lidera vendas de smartphones na China em abril e maio após 3 anos de queda

Os iPhones da Apple foram os smartphones mais vendidos na China no período de abril a maio, segundo dados preliminares divulgados pela Counterpoint Research nesta sexta-feira, marcando uma reviravolta após perdas contínuas de participação de mercado, com três anos de queda, e forte concorrência de rivais locais como a Huawei.

Os números indicam que os esforços da Apple para impulsionar as vendas no maior mercado de smartphones do mundo estão surtindo efeito. Em maio, plataformas chinesas de e-commerce, como o Taobao e o Tmall, do Alibaba, ofereceram grandes descontos no iPhone 16, enquanto as vendas da gigante americana desaceleravam em meio à concorrência local.

Os dados apontam para um desempenho promissor das vendas globais de iPhones no segundo trimestre, afirmou Ivan Lam, analista sênior da empresa de pesquisa. No entanto, ainda resta a dúvida se há "mais espaço para crescer na China com os subsídios do governo e ofertas atraentes para estimular as vendas de iPhones", disse Lam.