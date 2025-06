BC chinês anuncia plano de injetar US$ 56 bilhões em liquidez na segunda-feira

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira, 13, que injetará 400 bilhões de yuans (cerca de US$ 56 bilhões) em liquidez nos mercados na segunda-feira, 16, por meio de operações de recompra reversa direta, em uma tentativa de aliviar preocupações sobre um aperto de recursos em meados do ano, período que tem sido tradicionalmente desafiador para credores chineses que se esforçam para atender requisitos regulatórios de liquidez.

No último dia 6, o PBoC fez uma injeção de 1 trilhão de yuans em liquidez utilizando a mesma ferramenta.

Ainda não está claro se o BC chinês fará novas injeções ainda este mês para reforçar a liquidez. Fonte: Dow Jones Newswires.