Caixa permitirá saque do FGTS via biometria, sem uso de cartão ou senha

Saques de valores de até R$ 1.500 ainda podem ser feitos com o uso do cartão do cidadão e a senha.

Os bancos afirmam que o uso da biometria torna as transações mais seguras, por dificultar que criminosos se passem pelos titulares das contas.

"Na Caixa, sempre buscamos soluções que facilitem a vida do cidadão. Com a biometria, tornamos o saque do FGTS ainda mais acessível, reforçando nosso compromisso com a inovação e a inclusão bancária", diz em nota o presidente do banco público, Carlos Vieira, que diz que a mudança é parte da modernização da instituição.

No ano passado, a Caixa fez o cadastro de mais de 33 milhões de biometrias, elevando o total a 50 milhões.

O banco estima que em 2024, o cadastro de novas informações reduziu em 9 milhões o número de atendimentos presenciais nas agências em relação a 2023.