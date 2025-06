Credor francês Groupe BPCE comprará o Novo Banco, de Portugal, por US$ 7,4 bi

O Ministério das Finanças português afirmou que irá alienar a posição que controla e supervisionar a venda da participação da Lone Star. A compra do BPCE sinaliza a confiança do investidor internacional e mantém a concorrência no mercado bancário, evitando qualquer mudança indesejável no controle do mercado, disse.

O BPCE assinará os documentos legais relacionados à transação no terceiro trimestre e espera consultar os representantes dos funcionários antes de seu fechamento, que está previsto para o primeiro semestre de 2026. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado