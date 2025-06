Dólar sobe com escalada de riscos no Oriente Médio e de olho em Serviços e fiscal

Israel está preparado para qualquer cenário, incluindo uma guerra em larga escala com o Irã, afirmou Dmitry Gendelman, assessor do gabinete israelense, em resposta a um pedido de comentário da Tass.

O volume de serviços subiu 0,2% em abril ante março, segundo o IBGE, ficando em linha com a mediana das projeções do mercado. Na comparação com abril de 2024, houve alta de 1,8% (ante mediana esperada de 1,7%), com avanço de 2,2% no acumulado do ano e de 2,7% em 12 meses. Já a receita nominal do setor ficou estável no mês, mas cresceu 7,1% em relação a abril do ano passado.

O Itaú prevê que a taxa Selic será mantida em 14,75% na reunião do Copom da próxima semana e só deve começar a cair em 2026, com a taxa projetada em 12,75% ao final do ano que vem.

Um estudo conduzido pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda aponta que só uma combinação entre desoneração de impostos para as camadas mais pobres da população e tributação mínima dos mais ricos seria capaz de promover progressividade e diminuir a desigualdade de renda no Brasil.