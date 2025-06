Doze empresas deram garantias para o 5º Ciclo da Oferta Permanente, diz ANP

Doze empresas manifestaram interesse e garantias de oferta para áreas do 5º Ciclo de Oferta Permanente sob o regime de Concessão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que vai ofertar 16 setores com blocos exploratórios, localizados em cinco bacias sedimentares, sendo Parecis em terra e as demais - Foz do Amazonas, Potiguar, Santos e Pelotas -, marítimas.

Além das empresas que manifestaram interesse, 31 companhias estão inscritas e aptas a apresentar ofertas no certame, marcado para a próxima terça-feira, 17, em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobrás (Anapetro) ingressaram esta semana com ação popular contra a venda de 47 blocos petrolíferos localizados na região da bacia da Foz do Amazonas.