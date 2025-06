Gasolina cai só 0,62% na 1ª quinzena após redução de 5,6% anunciada pela Petrobras, mostra IPTL

O preço do litro da gasolina na primeira quinzena de junho caiu 0,62% em relação ao mesmo período do mês anterior, com o valor médio passando de R$ 6,43 para R$ 6,39 por litro. A queda reflete o recuo de 5,6% no preço do combustível anunciado pela Petrobras desde 3 de junho, ou menos R$ 0,17 por litro nas refinarias da empresa, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

"A queda nas bombas foi bem menor, indicando que o repasse ao consumidor final ainda é parcial", avaliou a Edenred em nota.

O etanol, principal concorrente da gasolina, também recuou no mesmo período, chegando ao preço médio de R$ 4,41 e registrando queda de 0,45% em relação à primeira quinzena de maio.