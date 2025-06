Gripe aviária: Goiás confirma primeiro caso em aves de subsistência

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) confirmou o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) no Estado de Goiás. O foco foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em aves de subsistência no município de Santo Antônio da Barra.

Conforme nota da Agrodefesa, o laudo técnico seguiu-se após a notificação de morte de cerca de cem galinhas que haviam apresentado sintomas como apatia e dificuldade respiratória. Embora o episódio não comprometa o status sanitário do Brasil, pois não envolve aves comerciais, a Agrodefesa reforçou as medidas de contenção e vigilância para evitar a propagação do vírus.

Assim, desde a confirmação da suspeita, no dia 9 de junho, ações intensivas foram iniciadas, incluindo a interdição das propriedades afetadas e a implementação de um plano de contingência estadual. Esse plano inclui vigilância em um raio de 10 quilômetros ao redor do foco, restrições ao trânsito de aves e avícolas, e a suspensão de feiras e exposições nas regiões afetadas.