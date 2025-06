Ibovespa cai 0,43%, mas Petrobras mitiga perda do índice com Israel-Irã

Foco dos mercados nesta sexta-feira, a ofensiva israelense foi direcionada à cúpula da Guarda Revolucionária, unidade de elite das Forças Armadas e o poder, de fato, por trás do regime dos aiatolás. Analistas apontam que a estratégia de Israel parece ser a de tirar de cena homens fortes do sistema de segurança que ampara a teocracia, de forma a criar a chance de um vácuo de poder que, no limite, poderia resultar na queda de Ali Khamenei, o Líder Supremo do país desde 1989.

Nessa linha de raciocínio, o ministro israelense de Assuntos da Diáspora, Amichai Chikli, compartilhou nesta sexta uma foto com Reza Pahlevi, um líder da oposição iraniana e ex-príncipe herdeiro do país. Na postagem, feita na rede social X, o ministro escreveu "em breve em Teerã". Pahlevi vive no exílio e, nos últimos dias, vem fazendo postagens sobre eventual troca de poder no Irã. O regime dos Xás, aliado histórico do Ocidente, foi derrubado por uma insurgência interna em 1979, que trouxe do exílio o aiatolá Khomeini, substituído por Khamenei após sua morte.

Na mesma linha, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou um pronunciamento endereçado ao povo do Irã, em meio aos ataques mútuos entre os países. No vídeo, ele diz que mais ações contra o regime iraniano estão a caminho. E exortou a população local a se juntar ao objetivo de derrubar o governo do país persa. "À medida que alcançamos nosso objetivo, também estamos abrindo caminho para que vocês alcancem sua liberdade", acrescentou.

Em meio ao cenário de uma crise longa entre duas grandes forças militares do Oriente Médio, o petróleo subiu 7% em Londres e Nova York, amparando a progressão de Petrobras na sessão da B3 - o que contribuiu para mitigar o efeito negativo de outros pesos-pesados do índice, como Vale (ON -1,33%) e de parte da ações de grandes bancos, como Itaú (PN -1,20%) e Bradesco (ON -1,19%, PN -1,15%).

Na ponta perdedora do Ibovespa, CVC (-8,33%), Magazine Luiza (-7,07%), Usiminas (-5,92%), RD Saúde (-5,06%) e Minerva (-4,33%). No lado oposto, além das duas ações de Petrobras, apareceram Suzano (+2,19%), PetroReconcavo (+2,71%) e Prio (+1,76%) - as duas últimas do setor de petróleo e gás. "Suzano também foi destaque de alta após o Goldman Sachs elevar a recomendação da ação para compra", destaca João Paulo Fonseca, head de renda variável da HCI Advisors.

A primeira reação do governo americano ao ataque israelense não veio do presidente Donald Trump, mas do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele enfatizou que os Estados Unidos "não estão envolvidos" e que a preocupação central da gestão republicana era proteger as forças americanas na região. Os EUA agora estão realocando recursos militares, incluindo navios, no Oriente Médio, buscando se proteger contra possível retaliação do Irã.