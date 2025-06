Lula diz que BID destinará US$ 3 bi a projetos de países sul-americanos

"Hoje tenho satisfação de anunciar que o Brasil fará aporte de US$ 5 milhões ao Fundo Especial de Desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento do Caribe. Esses recursos atenderão os países mais vulneráveis da região", afirmou o presidente brasileiro.

Ao citar o lema da reunião, "Aproximar para Unir", Lula criticou a escassez de conexões do Caribe com o Brasil e a queda no fluxo comercial do Brasil com os países da região.

"Escassez de conexões explica porque Caribe importa mais dos EUA, China e Alemanha que do Brasil. Os itens que abastecem a região vêm de regiões distantes, mesmo que os portos no Amapá e no Ceará sejam vizinhos. O programa brasileiro Rota da Integração Sul-Americana visa a criar e aprimorar a infraestrutura que nos liga ao entorno regional", declarou Lula.