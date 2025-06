Ouro fecha em alta acima de 1%,com tensão no Oriente Médio reforçando ativos seguros

O ouro vinha lutando há cerca de seis semanas para subir firmemente acima do nível de US$ 3.400/onça e será interessante ver se ele consegue se manter acima dessa marca no fim de semana, afirma Morrison. Também vale notar que o ouro obteve esses ganhos mesmo com a forte valorização do dólar. Isso mostra que os dois ativos não estão tão intimamente correlacionados inversamente quanto os traders acreditavam anteriormente, escreve.

O Commerzbank aponta que as dúvidas crescentes sobre o futuro status do dólar como porto seguro e principal moeda de reserva do mundo, bem como os repetidos ataques à independência do Federal Reserve (Fed), desempenham um papel fundamental nos preços do ouro. O metal provavelmente será o principal beneficiário dessas dúvidas, pois está livre de riscos políticos. "Por esse motivo, bancos centrais e investidores privados também devem continuar comprando ouro em larga escala, apesar do nível de preço já elevado, embora a nova alta de preço provavelmente perca força", projeta.

*Com informações Dow Jones Newswires.