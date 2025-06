Preços do petróleo disparam e ações globais recuam após ataque de Israel ao Irã

"Um ataque israelense ao Irã representa um dos dez maiores riscos globais, mas os mercados asiáticos devem se recuperar rapidamente, pois têm exposição relativamente limitada ao conflito e laços crescentes com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que não foram afetados", disse Xu Tiachen, da The Economist Intelligence.

Na quinta-feira, 12, os índices de ações dos EUA haviam subido após mais uma atualização encorajadora sobre a inflação em todo o país. O S&P 500 subiu 0,4%, o Dow Jones Industrial Average teve alta de 0,2% e o Nasdaq Composite ganhou 0,2%, para 19.662,48.

As ações receberam ajuda geral da redução dos rendimentos do Tesouro no mercado de títulos após a última atualização sobre a inflação, considerada um sinal de que o Federal Reserve terá mais margem de manobra para reduzir as taxas de juros no final deste ano, a fim de impulsionar a economia.

O Federal Reserve tem hesitado em reduzir as taxas de juros e está em espera este ano, após o corte no final do ano passado, porque aguarda para ver o quanto as tarifas do presidente Donald Trump prejudicarão a economia e aumentarão a inflação.

A próxima reunião do Fed sobre taxas de juros está marcada para a próxima semana, mas a expectativa quase unânime em Wall Street é que elas permanecerão inalterado novamente. Os traders estão apostando que é provável que comece a reduzir a taxa em setembro, de acordo com dados do CME Group.