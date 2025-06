Previsão de déficit primário em 2025 passa de R$ 72,7 bi para R$ 74,724 bi no Prisma Fiscal

Para 2026, a projeção do Prisma mostra um resultado pior em relação ao mês anterior. A expectativa do mercado é de déficit de R$ 81,488 bilhões em maio, a projeção era de rombo de R$ 80,7 bilhões. O governo espera que em 2026 já seja possível fechar as contas no azul, com um superávit fiscal de 0,25% do PIB.

Um dos objetivos da nova regra fiscal é perseguir superávits primários, partindo de um resultado neutro em 2024. A proposta substituiu o teto de gastos, com regras mais flexíveis para as despesas do governo. Os gastos só poderão crescer em até 70% do aumento da receita, dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação.

O Prisma deste mês mostrou ampliação nas previsões do mercado para as receitas federais em 2025, com as projeções passando de R$ 2,848 trilhões para R$ 2,863 trilhões. Para 2026, a projeção para a arrecadação caiu de R$ 3,028 trilhões para R$ 3,051 trilhões.

A estimativa para a receita líquida do Governo Central em 2025 passou de R$ 2,313 trilhões para R$ 2,317 trilhões. Para 2026 também variou para cima, de R$ 2,464 trilhões para R$ 2,471 trilhões.

Pelo lado do gasto, a projeção de despesas totais do Governo Central este ano passou de R$ R$ 2,383 trilhões para R$ 2,393 trilhões. Para 2026, a estimativa passou de R$ 2,545 trilhões para R$ 2,567 trilhões.

A mediana das projeções dos analistas do Prisma para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) também foi revisada. Para 2025, a estimativa passou de 80,30% do PIB em abril para 80,10% do PIB no relatório divulgado nesta sexta. Para 2026, a projeção passou de 84,49% para 84,17%, na mesma comparação.