Setores financeiro e produtivo propõem desvinculação de benefícios sociais e Cide para bets

O documento foi entregue por representantes das entidades ao presidente Lula durante a viagem dele a Paris, na semana passada, mas só foi divulgado pelas entidades nesta sexta-feira, 13. As entidades têm criticado publicamente as medidas fiscais mais recentes do governo, que afetam parte de seus produtos e serviços, e defendem um ajuste estrutural nas contas públicas também pelo lado da despesa.

Para reduzir as despesas do governo, as associações propõem o contingenciamento de despesas discricionárias neste ano, na ordem de R$ 18,9 bilhões. Para o ano que vem, as propostas são de desvinculação de benefícios sociais, como o BPC, o abono salarial e o seguro desemprego, do salário mínimo. Além disso, as entidades defendem que novos entrantes do BPC passem a receber valor equivalente ao do benefício do Bolsa Família. Essa proposta teria impacto de R$ 9,9 bilhões.

Outra proposta é a de desvincular o piso da previdência social do salário mínimo, com impacto de R$ 10,6 bilhões em 2026. Além disso, as entidades defendem que as despesas mínimas do governo com saúde e educação voltem a ser reajustadas anualmente pela inflação, como aconteceu no período de vigência do teto de gastos, entre 2017 e 2022. Essa medida levaria a uma economia estimada de R$ 28,9 bilhões no ano que vem.

Na frente arrecadatória, a principal medida seria a tributação das apostas virtuais (bets) pela criação de uma Cide específica para o setor, e que teria o potencial de arrecadar R$ 25,2 bilhões em 2026. As associações consideram que o imposto ajudaria a desestimular as apostas online.

Outras propostas incluem a reativação do programa de atualização do valor de imóveis (R$ 1 bilhão em arrecadação neste ano) e do programa de regularização de ativos mantidos no Brasil ou no exterior (R$ 2 bilhões este ano); a tributação de transações realizadas entre empresas de serviços digitais sediadas no exterior e pessoas no Brasil, via IR, com alíquota de 15% (R$ 4,2 bilhões em 2026); e a instituição de um teto de R$ 24.000 anuais para a dedução de despesas com saúde no IR (impacto de R$ 4 bilhões em 2026).