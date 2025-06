Sinal de apoio de Bolsonaro a Tarcísio ofusca tensão externa e taxas caem

Os juros futuros encerraram a sexta-feira em queda até os vencimentos intermediários, enquanto as taxas longas fecharam praticamente estáveis. O mercado se descolou à tarde das tensões externas, priorizando a sinalização de um possível apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro à candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à Presidência em 2026.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,840%, e 14,863% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 caiu de 14,21% para 14,17%. O DI para janeiro de 2029 encerrou com taxa de 13,53%, de 13,55%. No balanço da semana marcada pelo IPCA no piso das estimativas, todas as taxas recuaram, apesar da piora de percepção de risco político e fiscal.

O mercado já amanheceu sob o impacto do ataque de Israel ontem à noite a instalações nucleares do Irã, o que levou o petróleo a disparar 10% durante a madrugada. Ao longo da manhã, a commodity desacelerou o ritmo de alta para 5%, mas a o avanço voltou a ganhar força à tarde com a resposta dos iranianos - foi identificado um míssil lançado a partir do Iêmen em direção ao território israelense.