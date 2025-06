Tensão no Oriente Médio joga Ibovespa para baixo, mas alta do petróleo atenua

Na mínima, caiu 0,87%, a 136.6,01,03 pontos, vindo de abertura aos 137.099,54, nível praticamente o mesmo da máxima.

O avanço de quase 7,00% do petróleo atenuava a queda do principal indicador da B3. Na madrugada, a commodity chegou a saltar 11%, em meio aos ataques feitos hoje (noite do Brasil) no Irã. Em Nova York, as bolsas cediam mais de 1,00%.

Assim, ações ligadas ao petróleo sobem, enquanto alguns papéis cíclicos cedem, dado o temor de desaquecimento da economia mundial por conta da tensão no Oriente Médio.

Já o minério de ferro fechou em queda de 0,14% hoje em Dalian, mas as ações do setor de metais caiam com mais intensidade; Vale perdia 1,29%.

"O ataque ao Irã não foi surpresa, mas foi um ataque cirúrgico, em tanques nucleares, centros balísticos e que matou pessoas-chave, como cientistas iranianos e lideranças militares. Foi um ataque certeiro", diz Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos.

A poucos dias da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), também fica no radar o crescimento de 0,2% no volume de serviços no Brasil em abril ante março, em linha com a mediana das projeções. Departamentos econômicos se dividem entre manutenção da Selic em 14,75% e elevação de 0,25 ponto porcentual na semana que vem.