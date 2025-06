Trump: ataque de Israel será ótimo para o mercado pois o Irã não terá arma nuclear

Ele também afirmou que ele e sua equipe foram informados sobre os planos de Israel para atacar o Irã. Questionado sobre que tipo de aviso prévio os Estados Unidos receberam antes da ofensiva, Trump respondeu: "Aviso prévio? Não foi um aviso prévio. Foi: nós sabemos o que está acontecendo". Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado