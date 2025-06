Valor do ressarcimento por fraudes deve somar R$ 2,12 bilhões, afirma presidente do INSS

Os valores do ressarcimento referente as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem somar R$ 2,12 bilhões, em valores corrigidos, informou nesta sexta-feira, 13, o presidente do órgão, Gilberto Waller, em conversa com a imprensa em São Paulo. Segundo ele, esse valor se refere às 3,10 milhões de contestações por parte dos aposentados que já foram recebidas pelo INSS.

"Se todas essas contestações forem mesmo irregulares, porque a gente ainda não tem a resposta do nosso cidadão, então o prejuízo ou o dano seria de R$ 1,8 bilhão sem correção. Corrigido os valores, R$ 2,12 bilhões, mais ou menos", detalhou ele.

O presidente do INSS destacou ainda que esse valor pode mudar, a depender de futuras contestações por parte das instituições envolvidas. "Temos 512 mil contestações. Isso pode impactar para cima, pode manter o R$ 1,8 bi, ou pode reduzir significativamente esse valor", destacou.