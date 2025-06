Em meio a impasse, Lula discute novo pacote fiscal com Hugo Motta, Rui Costa e Gleisi Hoffmann

Na quinta-feira, 12, Motta disse, no X, que o colégio de líderes da Casa decidiu pautar a urgência do projeto de decreto legislativo que susta efeitos do decreto do governo que trata do aumento do IOF.

Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais", afirmou o deputado, pela internet.

Um dia antes o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que comunicou à equipe econômica do governo Lula sobre a "reação muito ruim" de setores do Congresso Nacional às mudanças pré-anunciadas no IOF e defendeu a isenção de títulos que servem como fonte de financiamento para o agronegócio e para o setor imobiliário.

Ele afirmou ainda que não está no cargo para "servir a projeto político de ninguém", ao cobrar que o governo proponha medidas de cortes de gastos como um "dever de casa fiscal".