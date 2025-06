Bolsas da Europa fecham em alta, recuperando parte das perdas, com foco em tensões geopolíticas

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 16, recuperando parte das perdas do final da última semana, quando operaram pressionadas pela escalada das tensões geopolíticas entre Israel e Irã. Por sua vez, o cenário foi parcialmente revertido, com sinalizações de que os lados não esperam seguir ampliando os ataques. O impacto do conflito nos preços do petróleo segue uma preocupação, enquanto empresas do setor se valorizam desde então. Além disso, as disputas tarifárias desencadeadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a postura dos principais bancos centrais seguem alvo de atenção.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,36%, a 546,91 pontos.

Negociadores da União Europeia (UE) esperam que a oferta de aceitar tarifas americanas de 10% sobre todas as exportações europeias para os Estados Unidos evite impostos mais altos sobre carros, medicamentos e eletrônicos, informou o jornal alemão Handelsblatt. De acordo com fontes do alto escalão da UE, a oferta europeia aos seus homólogos americanos só será feita sob certas condições e não será considerada permanente.