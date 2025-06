Bolsas de NY fecham em alta com relatos de que Irã quer retomar negociação com os EUA

A Boeing avançou 0,69%, enquanto investidores aguardavam mais informações sobre o trágico acidente com um Boeing 787 da Air India, na quinta-feira passada (12). A causa do acidente ainda não foi determinada, mas os investigadores recuperaram a caixa-preta do avião, o que deve trazer mais esclarecimentos sobre o caso nos próximos dias.

Meta ganhou 2,90%, após notícia de que a empresa incluirá anúncios na função Status do WhatsApp.

A Advanced Micro Devices (AMD) disparou 8,11%, para US$ 126,39. Analistas do banco Piper Sandler elevaram o preço-alvo da ação para US$ 140, ante US$ 125, e mantiveram recomendação "Overweight" (acima da média do mercado).

A U.S. Steel ganhou 5,12% após a aprovação de seu compra da empresa pela Nippon Steel. Para resolver preocupações de segurança nacional, as companhias firmaram um acordo que concede ao governo americano uma "golden share" com autoridade sobre a produção e o comércio da companhia.

Por outro lado, as ações da Sarepta Therapeutics despencaram 42,12% após a biofarmacêutica suspender os envios do Elevidys para infusões em pacientes não ambulatoriais devido à morte de um segundo paciente por falência hepática aguda.

*Com informações da Dow Jones Newswires.