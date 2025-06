Dólar fura os R$ 5,50 com maior apetite ao risco no exterior

O dólar abriu a semana em queda firme no mercado local, alinhado à onda de enfraquecimento da moeda americana no exterior. A perspectiva de que o confronto entre Israel e Irã possa não se estender e ficar circunscrito entre os dois países, sem envolvimento direto dos Estados Unidos, diminuiu a aversão ao risco no exterior, abrindo espaço para recuperação de mercados acionários e divisas emergentes.

Operadores também citaram dados positivos da economia chinesa - varejo e indústria - e o possível desenlace das decisões de política monetária no Brasil e nos EUA na quarta-feira, 18, com manutenção de amplo diferencial de juros interno e externo, como pontos favoráveis ao recuo do dólar. O real apresentou o melhor desempenho entre as divisas latino-americanas. Considerando as moedas mais líquidas, ficou atrás apenas do rublo russo e do novo shekel israelense.

Com mínima a R$ 5,4856 na reta final dos negócios, o dólar à vista encerrou a sessão desta segunda-feira, 16, em queda de 1,00%, a R$ 5,4861 - menor valor de fechamento desde 7 de outubro (R$ 5,4859). Após o escorregão desta segunda, a moeda americana passa a recuar 4,08% em junho, o que leva as perdas acumuladas no ano a 11,23%.