Estimativa para Selic no fim de 2025 continua em 14,75% no relatório Focus do BC

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 14,75% pela sexta semana consecutiva. Os juros estão nesse nível desde 7 de maio, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa em 0,5 ponto porcentual. O colegiado volta a se reunir esta semana.

Considerando apenas as 102 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para o fim de 2025 também se manteve em 14,75%. A última sexta-feira, 13, foi uma data-crítica para inserção de estimativas de juros no Focus.

O mercado está dividido sobre a decisão do Copom desta quarta-feira, 18. De 48 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, a maioria - 27, ou 56% - esperam manutenção dos juros em 14,75%. Outras 21, ou 44%, preveem alta de 0,25 ponto porcentual, a 15%.