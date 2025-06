MME vai propor no próximo CNPE a elevação do etanol na gasolina de 27% para 30%, diz Silveira

Havia a expectativa de que uma decisão fosse tomada em fevereiro, mas o tema não avançou. Segundo o ministro, a discussão sobre a fonte de energia ocorreu entre o governo brasileiro e a Rússia, em vista recente, e também junto aos franceses da EDF, também em viagem feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Os pequenos reatores nucleares em países transcontinentais, com a dimensão territorial que tem o Brasil, será a solução de médio prazo", afirmou.

O ex-senador disse também que deve ocorrer um outubro a interligação do último Estado brasileiro ao Sistema Interligado Nacional (SIN), em referência a Roraima.

As obras do Linhão entre Boa Vista, em Roraima, e Manaus, no Amazonas, são feitas pela Transnorte Energia (TNE), que é controlada pelo consórcio formado pela Alupar (51%) e Eletronorte (49%), da Eletrobras. A conclusão deveria ter ocorrido em 2015, mas impasses relacionados a trechos que passam por terras indígenas atrasaram a previsão inicial.

Convite à Opep

Silveira afirmou que o governo quer convidar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, no Pará. "A Opep tem que ser um dos organismos internacionais que nos ajudará a pensar a transição energética de forma justa, equilibrada, sem prejuízos e, em especial, para os países em desenvolvimento", disse. "Se tem alguém que tem que pagar essa conta é a Alemanha, que voltou a ter a sua maior fonte de geração do carvão mineral; o Brasil, não", completou.

O ministro voltou a defender a exploração de combustíveis fósseis na foz do Amazonas e disse ter sido um equívoco da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a escolha deste nome, por conta da distância da costa nacional e da própria foz do Rio Amazonas.