Ouro fecha em baixa, com chance de redução de tensões impulsionando ativos de risco

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta segunda-feira, 16, após subir nas últimas sessões, com investidores realizando lucros que foram alcançados especialmente com o acirramento de tensões entre Israel e Irã. As perspectivas de que Teerã não escale o conflito, algo sinalizado por autoridades, impulsionou o apetite por risco nos mercados, pressionando os preços do metal. Na semana, a disputas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) devem ser também observadas.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 1,03% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.152,3 por onça-troy

O metal subiu na última semana em meio ao aumento das tensões entre Israel e Irã, afirma David Morrison, da Trade Nation, em nota. Desde então, os preços têm caído constantemente, embora o ouro pareça ter recuperado sua popularidade, diz Morrison. Os ataques fizeram com que os investidores migrassem para o ouro como um porto seguro, com o dólar sendo rejeitado em comparação, escreve. Os investidores parecem estar expressando insatisfação com as tarifas comerciais do presidente Trump, bem como com o déficit orçamentário dos EUA, afirma Morrison.