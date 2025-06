Recuperação em NY, alívio em projeções de inflação no Focus e dados chinesas animam Ibovespa

O principal indicador da B3 sobe apesar do recuo do petróleo, após avançar mais de 7% no fechamento na sexta-feira, em meio ao conflito no Oriente Médio. Naquele dia, as ações do setor avançaram, com Petrobras subindo mais de 2,00%. Isso atenuou o recuo do Índice Bovespa. Na ocasião, o Ibovespa encerrou em baixa de 0,43%, aos 137.212,63 pontos, mas subiu 0,82% na semana.

Os investidores iniciam a semana avaliando algumas reduções nas projeções de inflação no boletim Focus e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de abril, que desacelerou alta a 0,16% ante março (0,71%, dado revisado), ficando acima da mediana positiva de 0,10% das projeções.

Na edição de hoje, a projeção suavizada para a inflação dos próximos 12 meses no Focus recuou de 4,77% para 4,72%. A mediana para 2025 foi reduzida de 5,44% para 5,25%. Para 2026, a mediana do IPCA foi mantida sem alterações, em 4,50%. Em relação ao IGP-M deste ano, a estimativa foi de 4,16% para 3,85%. Para a taxa Selic, a mediana permaneceu em 14,75% ao final deste ano, embora a curva de juros tenha mostrado aumento das apostas em uma elevação da taxa básica na reunião desta semana.

Um outro sinal de arrefecimento da inflação vieram dos índices da Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) caiu 0,97% em junho, após a queda de 0,01% em maio. A queda foi ligeiramente mais intensa do que a apontada pela mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 0,92%. E o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) moderou o ritmo de alta a 0,25% na segunda quadrissemana de junho, após elevação de 0,41% no período anterior.

"O início da semana é marcado por uma recuperação dos mercados, apesar da escalada militar no Oriente Médio. O pano de fundo dessa recuperação, no entanto, esconde uma das mais dramáticas ofensivas do século: os ataques de Israel ao Irã, que avançaram de forma decisiva no fim de semana", pontua em relatório o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.

Conforme Marcelo Vieira, head da mesa de renda variável da Ville Capital, apesar da troca de "tapas" entre Israel e Irã, nenhuma medida fora do "esperado" foi tomada até então e as maiores potencias já se prontificaram a mediar o conflito. "Fora isto, no boletim Focus de hoje a expectativa de inflação foi revisada para baixo enquanto o PIB 2025 foi para cima", afirma.