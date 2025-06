Taxas curtas têm viés de alta e longas caem com mercado já esperando Copom

Os juros futuros encerraram o dia com taxas curtas e intermediárias mostrando viés de alta e as longas em queda moderada, refletindo principalmente o compasso de espera pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira (18). A menor aversão ao risco no exterior e alguma melhora na percepção sobre a questão da novela do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) também exerceram um pouco de influência, nos vencimentos longos.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou na máxima de 14,880%, de 14,837% no ajuste de segunda-feira. A do DI para janeiro de 2027 encerrou estável em 14,16%. A do DI para janeiro de 2029 caiu de 13,52% para 13,46%, e a do DI para janeiro de 2031, de 13,66% para 13,61%.

O giro de contratos foi fraco, evidenciando a pouca disposição dos investidores em montar posições antes de uma semana pesada de eventos, com destaque para o Copom e a reunião do Federal Reserve na quarta-feira.