Aneel aprova, por maioria, redução tarifária média de 1,67% para consumidores da Light

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 17, por maioria, o Reajuste Tarifário Anual da Light Serviços de Eletricidade (Light), com redução tarifária média de 1,67% para os consumidores.

Na classificação por grupo de consumidores, haverá alívio de 2,52% para aqueles na baixa tensão, especialmente residenciais. Por outro lado, haverá elevação de 0,52% para a alta tensão, como grandes indústrias.

A validação do novo patamar é imediata, após a publicação no Diário Oficial da União. Isso porque a aprovação do reajuste está pendente desde de 15 de março, data em que deveria valer o reajuste.