Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, de olho em Israel-Irã e após BoJ

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, enquanto investidores seguem monitorando os desdobramentos do conflito entre Israel e Irã e após o Banco do Japão (BoJ) mais uma vez deixar seu juro básico inalterado.

O índice japonês Nikkei subiu 0,59% em Tóquio, a 38.536,74 pontos, após o BoJ manter sua principal taxa de juros em 0,5% pela terceira vez consecutiva e decidir reduzir suas compras mensais de JGBs, como são conhecidos os títulos do governo do Japão. O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reiterou, porém, que o BC japonês poderá voltar a elevar juros, a depender do comportamento da economia e das condições de preços.