Bolsas da Europa voltam a cair em meio a temores renovados sobre conflito Israel-Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ontem que os iranianos evacuassem Teerã e deixou a reunião de cúpula do G7 no Canadá antes do previsto, mas esclareceu posteriormente que a decisão "não teve nada a ver" com negociar um cessar-fogo entre Israel e Irã.

Há temores de que as tensões se espalhem pelo Oriente Médio e comprometam a oferta de petróleo da região, fator que voltou a impulsionar os preços da commodity hoje.

Com o foco em riscos geopolíticos, ficou em segundo plano um levantamento da Alemanha mostrando que o índice ZEW de expectativas econômica subiu bem mais do que o esperado em junho.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,51%, a de Paris recuava 1,01% e a de Frankfurt cedia 1,31%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas perdas de 1,51%, 1,71% e 0,80%.

