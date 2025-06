Bolsas de Nova York fecham em queda em meio a temores de ataque dos EUA contra o Irã

Na direção oposta, os papéis da Exxon Mobil e da Chevron subiram 1,35% e 1,93%, respectivamente, acompanhando a alta superior a 4% nos contratos futuros de petróleo.

A Verve Therapeutics disparou 81,5% após a Eli Lilly anunciar um acordo para adquirir a startup de edição genética por até US$ 1,3 bilhão. Pelo acordo, a Eli Lilly pagará US$ 10,50 por ação da Verve, totalizando cerca de US$ 1 bilhão, mais US$ 300 milhões condicionados ao cumprimento de determinados marcos clínicos. As ações da Eli Lilly caíram 2,03%.

A T-Mobile US recuou 4,14%. Segundo a Bloomberg, o SoftBank reduziu sua participação na operadora para financiar seus planos com inteligência artificial. A gigante japonesa levantou cerca de US$ 4,8 bilhões em uma venda em bloco não registrada de ações da T-Mobile, com 21,5 milhões de papéis vendidos a US$ 224, conforme os termos do acordo.

As ações da Lennar caíram 4,50% após a construtora divulgar lucro de US$ 1,90 por ação (excluindo perdas com investimentos em tecnologia) e receita de US$ 8,4 bilhões no segundo trimestre fiscal. O mercado esperava lucro de US$ 1,94 por ação e receita de US$ 8,2 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires