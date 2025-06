Começa a primeira etapa da reunião do Copom, de análise de conjuntura

Nos últimos 45 dias, a mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 5,53% para 5,25%. A inflação acumulada em 12 meses cedeu marginalmente, de 5,48% em março para 5,32% em maio, mas ainda com pressão nos serviços subjacentes. A estimativa intermediária para o IPCA de 2026 - horizonte relevante da política monetária - oscilou de 4,51% para 4,50%, colada ao teto da meta.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu um pouco menos do que o esperado no primeiro trimestre, mas o mercado de trabalho continuou dando sinais de força. O dólar se desvalorizou marginalmente, de R$ 5,70 para R$ 5,60 pela metodologia do Comitê. Os preços do petróleo, por outro lado, dispararam, especialmente após os ataques de Israel contra o Irã na última quinta-feira, 12.

Nas contas do Itaú Unibanco, as projeções do Copom para o IPCA de 2025 e 2026 devem permanecer estáveis, em 4,8% e 3,6%, respectivamente. O banco espera que o colegiado mantenha a taxa Selic em 14,75%, refletindo o estágio já avançado do ciclo e a expectativa de que os efeitos defasados da política monetária se tornem mais evidentes à medida que o tempo passa, em um ambiente de elevada incerteza.

"Esperamos que o Comitê reforce o compromisso com a convergência da inflação à meta, seguindo a estratégia de permanecer com a taxa de juros em patamar contracionista por período prolongado e sinalizando que não hesitará em retomar o ciclo de alta, caso o cenário prospectivo de inflação se deteriore", afirma o economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, em relatório.

O Goldman Sachs vê 55% de chance de um aumento dos juros, a 15%, contra 45% de estabilidade. Para o diretor de pesquisa macroeconômica para América Latina do banco americano, Alberto Ramos, o comitê pode aproveitar a oportunidade de ganhar credibilidade com uma elevação de 0,25 ponto na taxa básica, de forma a convencer o mercado da estratégia de manter a Selic alta por mais tempo.

"Idealmente, para impedir o mercado de antecipar prematuramente cortes nos juros e levar a um afrouxamento das condições financeiras, o Copom se beneficiaria de um aumento em junho e de deixar a decisão para julho em aberto (mesmo se a intenção fosse muito fortemente de não aumentar os juros em julho)", escreve Ramos, também em relatório. "A credibiliade ganha agora poderia ser útil mais tarde, quando o ciclo de cortes começar, e um aumento de juros em junho, se apropriada, poderia ser facilmente revertida mais tarde este ano."