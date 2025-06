Comissão Europeia propõe plano para eliminar importações de gás e petróleo da Rússia até 2027

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), apresentou uma proposta para cessar gradual e efetivamente a importação de gás e petróleo russos no bloco até o final de 2027. Segundo um comunicado oficial publicado nesta terça-feira, 17, a medida ajudará os europeus a se tornarem mais independentes em termos energéticos, além de melhorar a segurança do fornecimento de energia e aumentar competitividade energética da UE.

"Esta proposta segue o roteiro REPowerEU, a estratégia da UE para remover completamente as importações de petróleo, gás e energia nuclear russos dos mercados da UE", afirma, ao mencionar que a ação também inclui etapas para eliminar gradualmente o gás de gasoduto e o gás natural liquefeito (GNL).

De acordo com a UE, as importações de gás russo sob novos contratos serão proibidas a partir de 1º de janeiro de 2026, enquanto as importações sob contratos de curto prazo existentes serão interrompidas até 17 de junho de 2026. As importações sob contratos de longo prazo, por outro lado, serão interrompidas até o final de 2027.