Conflito Israel-Irã traz novas incertezas e riscos para cenário mundial, diz Icomex da FGV

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 7,2 bilhões em maio, resultado US$ 1,1 bilhão menor que o registrado em maio de 2024. No acumulado de janeiro a maio, o superávit alcançou US$ 24,4 bilhões em 2025, ante US$ 35,2 bilhões no mesmo período de 2024.

A FGV aponta que a piora no saldo acumulado é explicada por um aumento das importações. No acumulado de janeiro até maio, as importações somaram US$ 112,5 bilhões, enquanto as exportações totalizaram US$ 136,9 bilhões.

O Icomex aponta que a queda no superávit acumulado entre janeiro e maio de 2025 ante o mesmo período de 2024 foi puxada pela redução no saldo comercial com a China, que passou de um superávit de US$ 18,6 bilhões em 2024 para US$ 8,3 bilhões em 2025. Houve também contribuição do aumento do déficit do Brasil no comércio com os Estados Unidos, que saiu de US$ 226 milhões em 2024 para US$ 1,04 bilhão em 2025. Já a Argentina contribuiu positivamente para o superávit brasileiro, passando de um déficit para superávit.