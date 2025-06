CVM já tem votos para absolver ex-conselheiro do BRB em caso de conflito de interesse

Além disso, a defesa de Ribeiro afirmou que não há concorrência entre a Wiz e o BRB, pois operam em nichos de mercado distintos, com públicos distintos. Disse ainda que a denúncia da BRB é uma retaliação contra o "ativismo crítico" do executivo no Conselho. A defesa frisou ainda que nenhuma atividade desempenhada por Ribeiro na Wiz seria capaz de afetar sua isenção e independência como conselheiro do BRB.

Em seu voto, o presidente João Pedro Nascimento apontou que para configurar o conflito de interesse, é preciso haver coincidência direta entre as principais atividades da companhia, o que não seria o caso.

Já em relação à infração do artigo 153 da Lei das SA - que estabelece que o administrador deve exercer suas funções com cuidado e diligência -, Nascimento votou por uma advertência, indicando que a conduta é de baixo potencial lesivo.

Copola seguiu o voto do presidente, mas o diretor João Accioly discordou e votou pela absolvição, entendendo que "uma eventual inconsistência no preenchimento do formulário seria irrelevante diante da informação da relação com a Wiz no currículo e da postura de Romes de se ausentar das deliberações do Conselho envolvendo a empresa".