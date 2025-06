Dólar cai a R$ 5,47 com relato de fluxo de capitais e possível derrubada da alta do IOF

O dólar perdeu força frente ao real, após atingir máxima de R$ 5,5059, e recuou à mínima de R$ 5,4704 (queda de 0,29%) no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 17. Analistas citam como motivos a entrada de capital estrangeiro no Brasil por perspectiva de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, 18, além de uma possível alta da Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) devido ao risco fiscal no Brasil.

É o caso de Fabrizio Velloni, da Frente Corretora. "A chance de mais uma alta da Selic ou, no mínima, a sua estabilidade em patamar alto por longo período deve estar atraindo fluxo de capitais para o Brasil, afirma.

Além disso, Velloni diz que a expectativa em torno da possível derrubada no Congresso do projeto de decreto legislativo sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em operações cambiais tem segurado a demanda por dólares para remessas, ajudando a aliviar a alta das cotações.