Eli Lilly concorda em adquirir Verve Therapeutics por até US$ 1,3 bilhão

A Eli Lilly concordou em adquirir a Verve Therapeutics por aproximadamente US$ 1 bilhão, nesta terça-feira, 17, adicionando um potencial tratamento para doenças cardiovasculares ao seu portfólio. Segundo o acordo, a empresa farmacêutica comprará todas as ações em circulação da startup de edição genética por US$ 10,50 cada, disseram as empresas.

A transação deve ser concluída no terceiro trimestre, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a oferta da maioria das ações em circulação das ações ordinárias da Verve.

Ainda, a Eli Lilly afirmou que pode pagar até mais US$ 300 milhões pela Verve, dependendo do tratamento principal da empresa atingir certos marcos clínicos, totalizando US$ 1,3 bilhão.